Компьютерные игры по национальным видам спорта появятся в России

Инициативу анонсировал председатель комитета Борис Гришин в ходе форума «Россия — спортивная держава». Он провёл параллель с советскими игровыми автоматами, где можно было играть в городки, и отметил, что теперь речь идёт о создании полноценных компьютерных игр.

Ранее в России началась разработка национального стандарта для классификации компьютерных игр и игрушек, изображающих персонажей из кино и анимации. Об этом сообщила представитель Росстандарта Анастасия Каврусова на заседании в Госдуме. По ее словам, документ сейчас проходит необходимые стадии рассмотрения и экспертизы.