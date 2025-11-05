Компьютерные игры по национальным видам спорта появятся в России

Опубликовано 05 ноября 2025, 22:501 мин.
Компьютерные игры по национальным видам спорта появятся в РоссииПроект разрабатывается совместно с киберспортивной федерацией
Комитет национальных и неолимпийских видов спорта планирует разработать компьютерные игры, посвящённые традиционным спортивным дисциплинам. Соответствующее соглашение было подписано с Федерацией компьютерного спорта.
Инициативу анонсировал председатель комитета Борис Гришин в ходе форума «Россия — спортивная держава». Он провёл параллель с советскими игровыми автоматами, где можно было играть в городки, и отметил, что теперь речь идёт о создании полноценных компьютерных игр.
Ранее в России началась разработка национального стандарта для классификации компьютерных игр и игрушек, изображающих персонажей из кино и анимации. Об этом сообщила представитель Росстандарта Анастасия Каврусова на заседании в Госдуме. По ее словам, документ сейчас проходит необходимые стадии рассмотрения и экспертизы.