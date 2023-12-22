Кому вредно для здоровья пить шампанское

Кому вредно для здоровья пить шампанскоеИли игристое вино
Врач-диетолог из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, Татьяна Залетова, предупредила о негативных последствиях употребления шампанского или игристого вина для здоровья. Эти напитки могут оказаться особенно вредными для тех, у кого есть проблемы с поджелудочной железой, пишет РИА Новости.
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Залетова отметила, что холод и газировка в алкоголе способствуют спазмам пищеварительных желез, ухудшая отток желчи и поджелудочного сока. Это может вызвать проблемы со здоровьем в новогоднюю ночь, особенно у людей с подобными заболеваниями.
Эксперт рекомендует отказаться от шампанского в пользу вина или крепкого алкоголя. Она подчеркнула, что лучше выбирать неокрашенные напитки и сухие виды вина, не смешивать их с газировками или соками. Также эксперт советует избегать смены алкогольных напитков в течение вечера, чтобы уменьшить риск негативных последствий на утро.
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