Концерн Ростеха расширил линейку отечественных электродвигателей

Концерн Ростеха расширил линейку отечественных электродвигателейДля промышленности
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию Ростех, увеличил ассортимент выпускаемых электродвигателей для гражданских отраслей промышленности. Предприятие освоило серийное производство 15 моделей, а также ведет разработку новых образцов.
Изделия производятся на Улан-Удэнском приборостроительном объединении (У-У ППО). Двигатели созданы из российских комплектующих и имеют компактные размеры, малый вес и высокий коэффициент полезного действия. Они соответствуют международным стандартам качества и предназначены для замены импортных аналогов.
Предприятие также выпускает стартеры и генераторы для бензиновых двухтактных двигателей, поставляя эту продукцию производителям автомобильной, авиационной и роботизированной техники.
В настоящее время инженеры работают над созданием новых модификаций, включая варианты с каркасным и бескаркасным ротором, что позволит сформировать полноценную линейку электродвигателей.