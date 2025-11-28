Концерн Ростеха расширил линейку отечественных электродвигателей

Изделия производятся на Улан-Удэнском приборостроительном объединении (У-У ППО). Двигатели созданы из российских комплектующих и имеют компактные размеры, малый вес и высокий коэффициент полезного действия. Они соответствуют международным стандартам качества и предназначены для замены импортных аналогов.

Предприятие также выпускает стартеры и генераторы для бензиновых двухтактных двигателей, поставляя эту продукцию производителям автомобильной, авиационной и роботизированной техники.

В настоящее время инженеры работают над созданием новых модификаций, включая варианты с каркасным и бескаркасным ротором, что позволит сформировать полноценную линейку электродвигателей.