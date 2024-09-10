Концерн Ростеха завершил сборку первого блока корпуса ледокольного буксира

В настоящее время верфь приступила к изготовлению секций для следующего блока, который требует специфических изгибов корпуса. Для этого подготовлены стенды и лекала, по которым будут собираться новые бортовые секции. С 6 сентября началась резка металла для нового блока.

Буксир ледокольного типа «Нарвская застава» был заложен 4 июля на ООО «Верфь братьев Нобель». Заказчик — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.