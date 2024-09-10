Опубликовано 10 сентября 2024, 17:541 мин.
Концерн Ростеха завершил сборку первого блока корпуса ледокольного буксира«Нарвская застава»
На верфи братьев Нобель концерна «Калашников», входит в Ростех, завершен монтаж первого блока корпуса ледокольного буксира «Нарвская застава». За два месяца строительства к закладной днищевой секции добавились две секции бортов и палуба. В итоге корпус буксира будет состоять из восьми блоков.
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В настоящее время верфь приступила к изготовлению секций для следующего блока, который требует специфических изгибов корпуса. Для этого подготовлены стенды и лекала, по которым будут собираться новые бортовые секции. С 6 сентября началась резка металла для нового блока.
Буксир ледокольного типа «Нарвская застава» был заложен 4 июля на ООО «Верфь братьев Нобель». Заказчик — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.