Опубликовано 24 апреля 2026, 19:59
Консорциум для спутникового мониторинга лесов и полей появился в России

Проект использует CubeSat «Лобачевский»
На конференции «Технологии Геоскана» подписано соглашение о создании научно-образовательного консорциума. В него вошли ведущие российские вузы и компания «Геоскан». Проект направлен на наблюдение за состоянием сельскохозяйственных культур и лесного фонда с помощью спутников дистанционного зондирования Земли, пишет ТАСС.
Работа пройдет в рамках эксперимента «Агроэкология. Спутниковый мониторинг состояний лесного фонда и агрокультур». Для этого будет использован спутник формата CubeSat 16U «Лобачевский» из группировки Space-Pi. Также предусмотрено развитие методов обработки данных, включая применение искусственного интеллекта.

В консорциум вошли девять участников из разных регионов. Среди них Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ), Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева и другие ведущие региональные университеты. Открытый формат допускает расширение состава и участие других научных организаций.