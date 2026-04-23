Корабль «Прогресс МС-34» доставит на МКС новый скафандр и VR-очки

Опубликовано 23 апреля 2026, 18:201 мин.
Корабль «Прогресс МС-34» доставит на МКС новый скафандр и VR-очкиГрузовик привезет 2,5 тонны грузов
В госкорпорации Роскосмос сообщили, что космический грузовой корабль «Прогресс МС-34» отправится к Международной космической станции (МКС) 26 апреля. Он доставит на орбиту более 2,5 тысячи килограммов грузов. Среди них топливо для дозаправки станции, продукты, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства и кислород.
© Ferra.ru
В багаже также находится новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 8. Кроме того, на борту будут приборы для нескольких научных экспериментов: VR-очки для проекта «Виртуал», а также аппаратура для исследований «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».
Эти опыты помогут изучить, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, а также отследить реакции организма.