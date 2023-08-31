Корабли Роскосмоса будет обслуживать новый спецтранспорт: разработка началась

Основные задачи специализированного транспорта: контроль переговоров экипажа возвращаемого аппарата, передача речевой и видеоинформации, перевозка персонала к месту приземления и хранения оборудования, которое используется на месте посадки.

Работы по разработке планируются завершить в 2024 году. За основу взяли транспортную базу с шасси КАМАЗ с кузовом-фургоном c повышенной проходимостью. Кузов-фургон нужен для размещения необходимого оборудования. Также предусмотрены комфортные условия для персонала. Спецтранспорт сможет использовать собственные и внешние источники питания, об этом рассказал заместитель руководителя конструкторского бюро Ярославского радиозавода Дмитрий Макаров.