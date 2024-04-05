Космические запуски начнут транслировать на уличных экранах в городах России

Опубликовано 05 апреля 2024, 20:43
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Космические запуски начнут транслировать на уличных экранах в городах РоссииЗаключено соглашение
Российское космическое агентство «Роскосмос» и медиахолдинг МАЕР заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренности, на уличных цифровых экранах крупных городов России будут показывать запуски ракет-носителей и другие важные события космической отрасли. Это станет частью нового медиаформата, который предполагает информирование жителей о космических достижениях, работе экипажей на орбите и поздравлениях от космонавтов.
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Жители таких городов, как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Тюмень, Самара, Нижний Новгород, Волгоград и другие, смогут следить за космическими запусками на цифровых экранах и медиафасадах. Это позволит им быть в курсе космических событий и делает трансляцию запусков более доступной и привлекательной.
Эта инициатива призвана увеличить общественный интерес к космосу и привлечь внимание к деятельности Роскосмоса. Трансляции запусков ракет-носителей на уличных экранах станут новым шагом в развитии информационного пространства и способствуют популяризации космической науки среди населения.