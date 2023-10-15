Космический аппарат «Луна-26» поможет определить район посадки следующей миссии

"Луна-26" представляет собой космический аппарат, у которого будут задачи по дистанционным исследованиям поверхности Луны. Размещаясь на полярной окололунной орбите, "Луна-26" будет заниматься картографированием минералогического состава Луны и анализировать наличие водяного льда в её грунте.

Аппарат "Луна-27" поможет спроектировать технологию для точной и безопасной посадки на Луне и изучить район Южного полюса спутника.