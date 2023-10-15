Космический аппарат «Луна-26» поможет определить район посадки следующей миссии

Космический аппарат «Луна-26» поможет определить район посадки следующей миссииА также будет картографировать минералогический состав
Научный руководитель Института космических исследований РАН и научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зеленый сообщил, что российский орбитальный аппарат "Луна-26" поможет определить район посадки следующей миссии "Луна-27", пишет ТАСС.
У нас предварительно выбрано несколько районов посадки "Луны-27", более точный выбор мы сможем сделать в том числе благодаря данным, которые получим с "Луны-26.
"Луна-26" представляет собой космический аппарат, у которого будут задачи по дистанционным исследованиям поверхности Луны. Размещаясь на полярной окололунной орбите, "Луна-26" будет заниматься картографированием минералогического состава Луны и анализировать наличие водяного льда в её грунте.
Аппарат "Луна-27" поможет спроектировать технологию для точной и безопасной посадки на Луне и изучить район Южного полюса спутника.