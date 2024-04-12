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В России
Опубликовано 12 апреля 2024, 08:57
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Космический мониторинг в России достиг 300 млн гектаров лесов

Где ведется промышленная заготовка древесины
В пресс-службе Рослесинфорга сообщили, что космический мониторинг в России достиг 300 миллионов гектаров и теперь охватывает все леса, где ведется промышленная заготовка древесины. Это самая обширная территория, покрытая мониторингом, за всю историю использования технологий дистанционного зондирования лесов.
Космический мониторинг в России достиг 300 млн гектаров лесов

© Ferra.ru

Специалисты Рослесинфорга сопоставляют официальные данные о рубках с информацией на космических снимках и анализируют изменения лесного покрова. Благодаря этому удалось выявить тысячи случаев незаконных рубок и природных воздействий, таких как пожары и ветровалы.

В последние пять лет космос помог выявить около 8 тысяч незаконных рубок на общей площади 22,5 тысяч гектаров. Специалисты также отслеживают природные катаклизмы и их воздействие на леса. Для мониторинга лесов Рослесинфоргу предоставляют высокоразрешенные снимки от Роскосмоса, отметили в пресс-службе.

Сегодня в орбитальной группировке 11 спутников, включая оптические и радиолокационные, работающие в рамках целевых заказов. Обсуждается также использование снимков дружественных спутников для улучшения мониторинга лесов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#космос
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