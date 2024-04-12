Космический мониторинг в России достиг 300 млн гектаров лесов

Специалисты Рослесинфорга сопоставляют официальные данные о рубках с информацией на космических снимках и анализируют изменения лесного покрова. Благодаря этому удалось выявить тысячи случаев незаконных рубок и природных воздействий, таких как пожары и ветровалы.

В последние пять лет космос помог выявить около 8 тысяч незаконных рубок на общей площади 22,5 тысяч гектаров. Специалисты также отслеживают природные катаклизмы и их воздействие на леса. Для мониторинга лесов Рослесинфоргу предоставляют высокоразрешенные снимки от Роскосмоса, отметили в пресс-службе.

Сегодня в орбитальной группировке 11 спутников, включая оптические и радиолокационные, работающие в рамках целевых заказов. Обсуждается также использование снимков дружественных спутников для улучшения мониторинга лесов.