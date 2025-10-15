Космическую систему с искусственной гравитацией разработали в России

Опубликовано 15 октября 2025, 19:251 мин.
Космическую систему с искусственной гравитацией разработали в РоссииСтанция создает силу тяжести за счет вращения модулей
Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в Роскосмос, получила патент на космическую систему с искусственной гравитацией. Согласно документу, система включает осевой модуль с вращающейся и статичной частями, а также несколько обитаемых модулей, средства вращения и энергообеспечения.
© Ferra.ru
Четыре обитаемых модуля соединены с осевым через стыковочные узлы. Особенность конструкции заключается в герметичном подвижном соединении, размещенном с одной стороны вращающейся части. Такая схема обеспечивает продолжение работы станции даже при выходе из строя одного из элементов герметичного узла, повышая безопасность экипажа.
По патенту, система сможет создавать перегрузку до 0,5g, что соответствует примерно половине земной гравитации. Для этого модули будут вращаться с частотой около пяти оборотов в минуту при радиусе вращения около 40 метров.