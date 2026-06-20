Космонавты Роскосмоса отработали действия при разгерметизации станции

В госкорпорации отметили, что во время испытания специалисты также отработали отказ передатчика связи. После потери контакта с Центром управления полетами экипаж перешел на резервное оборудование и восстановил канал связи.

Параллельно дублеры Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхем тренировались на симуляторе корабля «Союз». Они прошли сценарии с шестью нештатными ситуациями, включая проблемы при выведении, стыковке и возвращении на Землю. Комиссия оценила работу обоих экипажей на «отлично».