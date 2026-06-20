В России
Опубликовано 20 июня 2026, 12:58
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Космонавты Роскосмоса отработали действия при разгерметизации станции

Тренировки прошли на оценку «отлично»
Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон провели экзаменационные тренировки на Международной космической станции (МКс). Экипаж проверил действия при аварийной ситуации с разгерметизацией российского сегмента и отключением измерителей потока ИП-1.
Космонавты Роскосмоса отработали действия при разгерметизации станции

© Ferra.ru

В госкорпорации отметили, что во время испытания специалисты также отработали отказ передатчика связи. После потери контакта с Центром управления полетами экипаж перешел на резервное оборудование и восстановил канал связи.

Параллельно дублеры Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхем тренировались на симуляторе корабля «Союз». Они прошли сценарии с шестью нештатными ситуациями, включая проблемы при выведении, стыковке и возвращении на Землю. Комиссия оценила работу обоих экипажей на «отлично».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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