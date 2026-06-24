Космонавты Роскосмоса проведут два выхода в открытый космос

Опубликовано 24 июня 2026, 13:481 мин.
Космонавты Роскосмоса проведут два выхода в открытый космосРаботы запланированы на 2026 и 2027 годы
Экипаж миссии МКС-75 планирует выполнить два выхода в открытый космос в рамках внекорабельной деятельности. Работы назначены на ноябрь 2026 года и январь 2027 года, пишет ТАСС.
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Командира экипажа Петр Дубров в рамках предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина сообщил, что выходы будут связаны в основном с техническими задачами. Поддержку космонавтам окажет Сергей Тетерятников, который прибудет на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon.
В основной состав миссии входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Запуск экипажа МКС-75 запланирован на 14 июля. Дублерами назначены Константин Борисов, Дмитрий Петелин и Дениз Бернхэм.