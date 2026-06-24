Космонавты Роскосмоса проведут два выхода в открытый космос

Командира экипажа Петр Дубров в рамках предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина сообщил, что выходы будут связаны в основном с техническими задачами. Поддержку космонавтам окажет Сергей Тетерятников, который прибудет на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon.

В основной состав миссии входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Запуск экипажа МКС-75 запланирован на 14 июля. Дублерами назначены Константин Борисов, Дмитрий Петелин и Дениз Бернхэм.