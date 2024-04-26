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В России
Опубликовано 26 апреля 2024, 17:51
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Космонавты Роскосмоса совершили первый выход в открытый космос в 2024 году

Он длился 4 часа 36 минут
В госкорпорации Роскосмос сообщили, что 25 апреля 2024 года российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб совершили первый в этом году выход в открытый космос, который продлился 4 часа 36 минут. Во время выхода космонавты провели ряд важных работ на внешней поверхности МКС. Они перенесли адаптер со служебного модуля «Звезда» на модуль «Поиск», смонтировали платформу с адаптерами на «Поиске» и установили адаптер на платформу.
Космонавты Роскосмоса совершили первый выход в открытый космос в 2024 году

© Ferra.ru

Также на модуле «Поиск» космонавты установили научную аппаратуру «Кварц», предназначенную для изучения космической коррозии, и научную аппаратуру «ТКК-КМ», представляющую собой трансформируемую космическую конструкцию.

На модуле «Наука» космонавты раскрыли панель малогабаритного радиолокатора, предназначенного для наблюдения Земли, а также демонтировали контейнер научного оборудования «Биориск-МСН» и развернули блок контроля давления. Помимо этого, космонавты взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука» и провели другие работы, отметили в госкорпорации.

Это был 72-й российский выход в открытый космос в рамках проекта МКС и первый в 2024 году. Для Олега Кононенко он стал седьмым выходом в космической карьере, для Николая Чуба — вторым.

Источник:Роскосмос
Автор:Ингела Воробьева
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