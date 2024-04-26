Космонавты Роскосмоса совершили первый выход в открытый космос в 2024 году

Также на модуле «Поиск» космонавты установили научную аппаратуру «Кварц», предназначенную для изучения космической коррозии, и научную аппаратуру «ТКК-КМ», представляющую собой трансформируемую космическую конструкцию.

На модуле «Наука» космонавты раскрыли панель малогабаритного радиолокатора, предназначенного для наблюдения Земли, а также демонтировали контейнер научного оборудования «Биориск-МСН» и развернули блок контроля давления. Помимо этого, космонавты взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука» и провели другие работы, отметили в госкорпорации.

Это был 72-й российский выход в открытый космос в рамках проекта МКС и первый в 2024 году. Для Олега Кононенко он стал седьмым выходом в космической карьере, для Николая Чуба — вторым.