Космонавты России завершили выход в космос для установки нового оборудования

Одной из главных задач было монтирование рентгеновского спектрометра СПИН-X1-МВН на модуле «Звезда». Этот спектрометр, созданный Институтом космических исследований РАН, позволит ученым проводить рентгеновские наблюдения почти всей небесной сферы. Эксперимент, который получил название «Монитор всего неба», будет выполняться каждые 72 дня в течение трех лет.

Кроме того, космонавты заменили несколько фиксирующих плат, которые удерживают кабельные разъемы на месте. Они также демонтировали устройства и панели, которые находились на внешней поверхности МКС в рамках научных экспериментов, включая «Тест» и «Выносливость». Эти эксперименты изучали влияние космического пространства на конструкции и материалы станции.

В завершение работы, Овчинин воспользовался манипулятором ERA для того, чтобы отправить в космос старые детали и аппаратуру, которые позже сгорят в атмосфере.