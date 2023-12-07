Костромская областная аптечная база запустила новую линию производства лекарств

Согласно информации администрации региона, аптечная сеть "Губернская", через которую реализуются льготные лекарства, активно представлена во всех муниципальных образованиях области, включая те, где частный бизнес не развивает собственные сети.

На этой неделе губернатору Сергею Ситникову представили новую линию производства медикаментов в Костроме. Работы по расширению производства в рецептурно-производственном отделе включали ремонтные работы, приобретение новой мебели и современного оборудования на сумму более 7 миллионов рублей.

Новая материально-техническая база позволила значительно увеличить ассортимент выпускаемых препаратов, включая жаропонижающие, обезболивающие, назальные спреи и мази, микстуры от кашля и противоожоговые мази. Губернатор подчеркнул необходимость снижения цен на лекарства, указав на возможность производства аналогичных препаратов с более доступной ценой без ущерба для качества и эффективности лечения.