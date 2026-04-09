Красноярские ученые создали новую технологию 3D печати медью

Традиционная лазерная печать медью сталкивается с трудностями из-за высокой температуры плавления металла, которая составляет 1085 градусов, а также его склонности к окислению и высокой отражающей способности. Промышленное оборудование стоит от 16 миллионов рублей, а цена порошков достигает 100 тысяч рублей за пять килограммов.

В качестве альтернативы ученые предложили использовать принцип гальванопластики, встроенный в 3D принтер. Они определили ключевые параметры, влияющие на качество печати: плотность тока, состав электролита и скорость перемещения сопла. Разработанная математическая модель позволяет точно управлять ростом медного слоя и избегать дефектов. Технология ориентирована на создание прототипов и малых партий деталей, особенно волноводов и компонентов радиоэлектроники.