Красноярские ученые создали систему для гибридных сетей связи со спутниками

Опубликовано 18 марта 2026, 18:591 мин.
Красноярские ученые создали систему для гибридных сетей связи со спутникамиНовый алгоритм ускорил поиск маршрутов для данных в три раза
В пресс-службе Университета Решетнева в Красноярске сообщили, что ученые вуза разработали систему моделирования гибридных сетей связи, объединяющих наземный, стратосферный и космический сегменты. Решение позволяет обеспечить покрытие территории России более чем на 99 процентов и управлять передачей данных между элементами сети.
Ключевой задачей стало распределение потоков информации. Для этого создано семейство жадно-градиентных алгоритмов. В сети из 1000 элементов поиск оптимального маршрута занимает 13,8 секунды вместо 42 секунд. Также реализован механизм распределения частот, предотвращающий помехи между спутниками и наземными вышками.
Методика включает пропорциональное выделение полос частот и последующую оптимизацию с помощью генетического алгоритма. Разработка ориентирована на многоспутниковые системы и труднодоступные регионы, где требуется стабильная связь, отметили в пресс-службе.