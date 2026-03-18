Красноярские ученые создали систему для гибридных сетей связи со спутниками

Ключевой задачей стало распределение потоков информации. Для этого создано семейство жадно-градиентных алгоритмов. В сети из 1000 элементов поиск оптимального маршрута занимает 13,8 секунды вместо 42 секунд. Также реализован механизм распределения частот, предотвращающий помехи между спутниками и наземными вышками.

Методика включает пропорциональное выделение полос частот и последующую оптимизацию с помощью генетического алгоритма. Разработка ориентирована на многоспутниковые системы и труднодоступные регионы, где требуется стабильная связь, отметили в пресс-службе.