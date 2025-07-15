Красноярские учёные создали дроны для работы без связи

Главная особенность разработки — полная автономность. Дрон-ретранслятор оснащен мощной антенной и увеличенным аккумулятором, что позволяет ему создавать временную сеть связи в отдаленных районах. Второй беспилотник может перевозить грузы массой до 5 кг и проводить мониторинг местности.

Как отметил руководитель проекта Виктор Белослудцев, все компоненты системы адаптированы к суровым климатическим условиям Сибири и Крайнего Севера. Это делает дроны незаменимыми для геологоразведки, картографирования и работы экстренных служб в Арктике.