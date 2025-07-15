Красноярские учёные создали дроны для работы без связи

Опубликовано 15 июля 2025, 12:581 мин.
Красноярские учёные создали дроны для работы без связиБеспилотники смогут работать в Арктике и Сибири
В пресс-службе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева сообщили, что специалисты вуза разработали беспилотники, способные работать в условиях отсутствия стабильной связи. Система под названием «Партизан» включает два типа дронов: ретранслятор связи и аппарат для мониторинга и доставки грузов.
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Главная особенность разработки — полная автономность. Дрон-ретранслятор оснащен мощной антенной и увеличенным аккумулятором, что позволяет ему создавать временную сеть связи в отдаленных районах. Второй беспилотник может перевозить грузы массой до 5 кг и проводить мониторинг местности.
Как отметил руководитель проекта Виктор Белослудцев, все компоненты системы адаптированы к суровым климатическим условиям Сибири и Крайнего Севера. Это делает дроны незаменимыми для геологоразведки, картографирования и работы экстренных служб в Арктике.