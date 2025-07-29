Красноярские учёные создали установку для переработки алюминия

Опубликовано 29 июля 2025, 14:011 мин.
Красноярские учёные создали установку для переработки алюминияТехнология удешевляет производство и использует отходы
Специалисты из Красноярска разработали установку для производства алюминиевых изделий методом бесслитковой прокатки. Эта технология позволяет создавать продукцию напрямую из расплавленного металла, включая производственные отходы.
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Новый способ значительно снижает себестоимость изготовления длинномерных изделий — таких как прутки и проволока. Как пояснил профессор Сибирского федерального университета Сергей Сидельников, технология не имеет аналогов. На разработку уже поданы две патентные заявки.
Установка не только экономит сырьё, но и сокращает энергозатраты. Процесс литья и прокатки становится быстрее, а использование отходов в виде стружки и бракованных прутков уменьшает расходы предприятий.
Эксперты отмечают, что разработка будет особенно востребована в промышленности. Она позволяет перерабатывать отходы и производить качественную продукцию с меньшими затратами.