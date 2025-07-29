Красноярские учёные создали установку для переработки алюминия

Новый способ значительно снижает себестоимость изготовления длинномерных изделий — таких как прутки и проволока. Как пояснил профессор Сибирского федерального университета Сергей Сидельников, технология не имеет аналогов. На разработку уже поданы две патентные заявки.

Установка не только экономит сырьё, но и сокращает энергозатраты. Процесс литья и прокатки становится быстрее, а использование отходов в виде стружки и бракованных прутков уменьшает расходы предприятий.

Эксперты отмечают, что разработка будет особенно востребована в промышленности. Она позволяет перерабатывать отходы и производить качественную продукцию с меньшими затратами.