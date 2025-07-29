В России
Опубликовано 29 июля 2025, 14:01
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Красноярские учёные создали установку для переработки алюминия

Технология удешевляет производство и использует отходы
Специалисты из Красноярска разработали установку для производства алюминиевых изделий методом бесслитковой прокатки. Эта технология позволяет создавать продукцию напрямую из расплавленного металла, включая производственные отходы.
Красноярские учёные создали установку для переработки алюминия

© Ferra.ru

Новый способ значительно снижает себестоимость изготовления длинномерных изделий — таких как прутки и проволока. Как пояснил профессор Сибирского федерального университета Сергей Сидельников, технология не имеет аналогов. На разработку уже поданы две патентные заявки.

Установка не только экономит сырьё, но и сокращает энергозатраты. Процесс литья и прокатки становится быстрее, а использование отходов в виде стружки и бракованных прутков уменьшает расходы предприятий.

Эксперты отмечают, что разработка будет особенно востребована в промышленности. Она позволяет перерабатывать отходы и производить качественную продукцию с меньшими затратами.