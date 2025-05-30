Красноярский край и Роскосмос объединятся для развития беспилотников

Опубликовано 30 мая 2025, 21:521 мин.
Красноярский край и Роскосмос объединятся для развития беспилотниковСоздадут спутниковую инфраструктуру для дронов в регионе
Министерство цифрового развития Красноярского края и АО «Спутниковая система „Гонец“», входящее в в госкорпорацию Роскосмос, заключили соглашение о сотрудничестве в области беспилотной авиации. Это стало частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы», направленного на развитие технологий дронов в России.
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Документ подписали министр цифрового развития края Николай Распопин и генеральный директор компании «Гонец» Андрей Манойло. Основное внимание уделяется созданию необходимой инфраструктуры связи для беспилотников с помощью спутниковых технологий.
Компания «Гонец» выделяет работу с беспилотными системами как одно из перспективных направлений своей деятельности. По мнению руководства, спутниковые технологии помогут укрепить цифровую инфраструктуру региона и интегрировать ее с современными космическими решениями.
На первом этапе партнеры совместно разработают дорожную карту с перечнем проектов и сроков их реализации.