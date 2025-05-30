Красноярский край и Роскосмос объединятся для развития беспилотников

Документ подписали министр цифрового развития края Николай Распопин и генеральный директор компании «Гонец» Андрей Манойло. Основное внимание уделяется созданию необходимой инфраструктуры связи для беспилотников с помощью спутниковых технологий.

Компания «Гонец» выделяет работу с беспилотными системами как одно из перспективных направлений своей деятельности. По мнению руководства, спутниковые технологии помогут укрепить цифровую инфраструктуру региона и интегрировать ее с современными космическими решениями.

На первом этапе партнеры совместно разработают дорожную карту с перечнем проектов и сроков их реализации.