Красноярский край нарастит мощности для производства спутников

Проект нацелился на значительное увеличение орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит улучшить качество космических сервисов для государства, бизнеса и граждан. В рамках этого плана предполагается наладить конвейерное производство до 250 спутников в год. Это поможет снизить себестоимость, отработать ключевые технологии и поддержать внутреннее производство комплектующих.

Глава Красноярского края Михаил Котюков отметил, что поддержка высокотехнологичного производства является приоритетом для региона. По его словам, планируется не только увеличение мощностей АО «Решетнев», но и активное участие края в подготовке инженерных кадров и развитии научной деятельности в космической сфере.