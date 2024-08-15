В России
Опубликовано 15 августа 2024, 18:02
1 мин.

Красноярский край нарастит мощности для производства спутников

АО "Решетнев" увеличит объемы выпуска в рамках нацпроекта
АО «Решетнев» в Железногорске Красноярского края планирует расширение производственных мощностей для изготовления спутников. Это решение было озвучено на стратегической сессии по развитию космической отрасли, проведенной под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.
Красноярский край нарастит мощности для производства спутников

© Ferra.ru

Проект нацелился на значительное увеличение орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит улучшить качество космических сервисов для государства, бизнеса и граждан. В рамках этого плана предполагается наладить конвейерное производство до 250 спутников в год. Это поможет снизить себестоимость, отработать ключевые технологии и поддержать внутреннее производство комплектующих.

Глава Красноярского края Михаил Котюков отметил, что поддержка высокотехнологичного производства является приоритетом для региона. По его словам, планируется не только увеличение мощностей АО «Решетнев», но и активное участие края в подготовке инженерных кадров и развитии научной деятельности в космической сфере.