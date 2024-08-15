Красноярский край нарастит мощности для производства спутников

Опубликовано 15 августа 2024, 18:02
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Красноярский край нарастит мощности для производства спутниковАО "Решетнев" увеличит объемы выпуска в рамках нацпроекта
АО «Решетнев» в Железногорске Красноярского края планирует расширение производственных мощностей для изготовления спутников. Это решение было озвучено на стратегической сессии по развитию космической отрасли, проведенной под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.
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Проект нацелился на значительное увеличение орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит улучшить качество космических сервисов для государства, бизнеса и граждан. В рамках этого плана предполагается наладить конвейерное производство до 250 спутников в год. Это поможет снизить себестоимость, отработать ключевые технологии и поддержать внутреннее производство комплектующих.
Глава Красноярского края Михаил Котюков отметил, что поддержка высокотехнологичного производства является приоритетом для региона. По его словам, планируется не только увеличение мощностей АО «Решетнев», но и активное участие края в подготовке инженерных кадров и развитии научной деятельности в космической сфере.