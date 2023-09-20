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17:37, 20 сентября 2023
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Красноярский край создаст особую экономическую зону на базе аэропорта

Заявку на создание подадут в 2024 году

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в беседе с ТАСС рассказал, что в Красноярском крае планируется создать особую экономическую зону на базе аэропорта Красноярска.

Красноярский край создаст особую экономическую зону на базе аэропорта

© Ferra

По словам Михаила Катюкова, планируется, что особая экономическая зона будет портового типа вокруг аэропорта, где проходит транспортный узел. Также губернатор сообщил, что заявку планируют подать в 2024 году.

Наш аэропорт находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной магистрали, соединяющей Москву и Владивосток, Транссибирской железнодорожной магистрали и Енисея. Это само по себе создает естественные предпосылки для формирования транспортного хаба, возможно, даже с созданием особой экономической зоны портового типа. Схему мы уже прорабатываем, находимся во взаимодействии с Министерством экономического развития РФ.

Котюков Михаил Михайлович
Губернатор Красноярского края
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