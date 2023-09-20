Красноярский край создаст особую экономическую зону на базе аэропорта

Наш аэропорт находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной магистрали, соединяющей Москву и Владивосток, Транссибирской железнодорожной магистрали и Енисея. Это само по себе создает естественные предпосылки для формирования транспортного хаба, возможно, даже с созданием особой экономической зоны портового типа. Схему мы уже прорабатываем, находимся во взаимодействии с Министерством экономического развития РФ.