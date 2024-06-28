Крупнейшие банки России объединились для создания единого QR-кода

Процесс создания консорциума будет проходить в несколько этапов. Сначала соберут заявки от банков на присоединение, затем сформируют условия и правила управления, после чего подпишут соглашение о его создании.

По словам главы департамента развития транзакционных продуктов Альфа-Банка Николая Волосевича, становление новых форм эквайринга и внедрение универсального QR-кода является значимой тенденцией для всего рынка. Банковское сообщество предлагает решение, которое охватит 88% участников платежного рынка.

Создание единого QR-кода повысит безопасность и удобство платежей, отметил глава исследовательского агентства TelecomDaily Денис Кусков. Это расширит платежную инфраструктуру России, делая её более устойчивой.