Крупнейшие банки России объединились для создания единого QR-кода

Опубликовано 28 июня 2024, 19:51
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Крупнейшие банки России объединились для создания единого QR-кодаКак альтернативу Национальной системе платежных карт
Крупнейшие российские банки, включая «Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк, решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. Это станет альтернативой Национальной системе платежных карт (НСПК). Встреча, состоявшаяся 27 июня в штаб-квартире Альфа-Банка, собрала более 20 крупных игроков.
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Процесс создания консорциума будет проходить в несколько этапов. Сначала соберут заявки от банков на присоединение, затем сформируют условия и правила управления, после чего подпишут соглашение о его создании.
По словам главы департамента развития транзакционных продуктов Альфа-Банка Николая Волосевича, становление новых форм эквайринга и внедрение универсального QR-кода является значимой тенденцией для всего рынка. Банковское сообщество предлагает решение, которое охватит 88% участников платежного рынка.
Создание единого QR-кода повысит безопасность и удобство платежей, отметил глава исследовательского агентства TelecomDaily Денис Кусков. Это расширит платежную инфраструктуру России, делая её более устойчивой.