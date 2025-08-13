В России
Опубликовано 13 августа 2025, 22:13
1 мин.

Крупнейшие вузы России примут участие в создании хабаровского кампуса

Проект стартует в 2026 году
Хабаровский край приступил к реализации проекта межвузовского кампуса, который объединит ведущие инженерные вузы России. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин после встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
© Shiona Das

Строительство планируется начать в 2026 году по концессионной схеме. В состав кампуса войдут учебные корпуса, лаборатории, конгресс-центр и студенческие общежития. Проект получил поддержку президента Владимира Путина во время его визита в Хабаровск в январе 2024 года.

Ранее реализация проекта столкнулась с трудностями — арбитражный суд признал недействительным первоначальное концессионное соглашение из-за несостоятельности подрядчика. Сейчас концепция пересмотрена и дополнена новыми образовательными пространствами.

Кампус будет специализироваться на подготовке кадров для ключевых отраслей Дальнего Востока: авиа- и судостроения, биотехнологий, горнодобывающей и пищевой промышленности. Проект реализуется в рамках национальной программы «Наука и университеты».

Несмотря на возникшие сложности, власти региона намерены завершить строительство к 2027 году.