Крупнейшие вузы России примут участие в создании хабаровского кампуса

Строительство планируется начать в 2026 году по концессионной схеме. В состав кампуса войдут учебные корпуса, лаборатории, конгресс-центр и студенческие общежития. Проект получил поддержку президента Владимира Путина во время его визита в Хабаровск в январе 2024 года.

Ранее реализация проекта столкнулась с трудностями — арбитражный суд признал недействительным первоначальное концессионное соглашение из-за несостоятельности подрядчика. Сейчас концепция пересмотрена и дополнена новыми образовательными пространствами.

Кампус будет специализироваться на подготовке кадров для ключевых отраслей Дальнего Востока: авиа- и судостроения, биотехнологий, горнодобывающей и пищевой промышленности. Проект реализуется в рамках национальной программы «Наука и университеты».

Несмотря на возникшие сложности, власти региона намерены завершить строительство к 2027 году.