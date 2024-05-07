Крупнейший банк биоматериалов здоровых людей появится в России

Задача биобанка состоит в том, чтобы превратить медицинское обследование во что-то большее, чем просто процедуру. Собранные образцы биоматериала позволят проводить анализы, способные предсказывать риск развития болезней, таких как гипертония или рак, задолго до того, как они начнут активно проявляться.

Директор биобанка, Анна Семина, подчеркнула, что это не просто сбор и анализ данных, а настоящий «обратный инжиниринг» здоровья. Идея заключается в том, чтобы, получив биоматериал, врачи могли отслеживать состояние донора на протяжении всей его жизни, определяя, какие заболевания могут возникнуть и как им можно противостоять.

Одним из ключевых моментов проекта является возможность комплексной оценки состояния организма, расчет его биологического возраста и предсказание связанных с возрастом и образом жизни рисков. Это открывает дверь к персонализированным рекомендациям по изменению образа жизни, направленным на поддержание здоровья.

Процесс сдачи биоматериалов будет максимально удобным: добровольцы смогут сделать это в рамках обычных медицинских осмотров и диспансеризаций, предварительно заполнив необходимые документы. Это значит, что каждый человек имеет возможность внести свой вклад в науку и заботиться о собственном здоровье.