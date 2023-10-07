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20:22, 07 октября 2023
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Крупнейший транспортно-логистический центр в Сибири начал работу

Он будет обрабатывать контейнерные поезда

Правительство Новосибирской области на своем сайте сообщило, что в области начал работать крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр, пишет РИА Новости.

Крупнейший транспортно-логистический центр в Сибири начал работу

© Ferra

Транспортно-логистический центр будет обрабатывать контейнерные поезда.

В честь запуска крупнейшего в Сибири транспортно-логистического центра прошла церемония в которой приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев, первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, по видеосвязи, помощник президента РФ Игорь Левитин, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отмечает РИА Новости ссылаясь на сообщение.

Губернатора Новосибирской области во время церемонии запуска центра выступил с речью, в которой отметил, что это первый центр в области, который полностью модернизирован под обработку многих видов вагонов.

Впервые на территории области создается контейнерный терминал, в котором сразу в технологию заложена возможность обработки полувагонов, перегрузки контейнеров в этих видах вагонов. Сразу создается железнодорожная инфраструктура, которая помогает обрабатывать составы с минимальным вмешательством в грузовое и пассажирское движение.

Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области
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