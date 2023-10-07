Крупнейший транспортно-логистический центр в Сибири начал работу

Транспортно-логистический центр будет обрабатывать контейнерные поезда.

В честь запуска крупнейшего в Сибири транспортно-логистического центра прошла церемония в которой приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев, первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, по видеосвязи, помощник президента РФ Игорь Левитин, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отмечает РИА Новости ссылаясь на сообщение.

Губернатора Новосибирской области во время церемонии запуска центра выступил с речью, в которой отметил, что это первый центр в области, который полностью модернизирован под обработку многих видов вагонов.