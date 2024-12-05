Крупнейший в России центр консервации и реставрации открылся в Новосибирске

Опубликовано 05 декабря 2024, 18:371 мин.
Крупнейший в России центр консервации и реставрации открылся в НовосибирскеЦентр стал 10-м в стране и оснащен современным оборудованием
В Новосибирске открылся Региональный центр консервации и реставрации, который стал крупнейшим из десяти подобных учреждений в России. Центр оснащен новейшими лабораториями и оборудованием, а также имеет пространство для научной и образовательной деятельности. Его открытие стало важным событием для культурной жизни региона.
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Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем видеообращении поздравила участников с этим важным шагом, отметив, что сохранение культурного наследия, в том числе архивов и книжных памятников, является важнейшей задачей. Она подчеркнула значимость работы таких центров для будущих поколений.
Центр в Новосибирске расположен в здании издательства «Советская Сибирь» и занимает площадь 573 кв. м. Он стал 10-м в России, но отличается самым большим объемом оборудования и числом сотрудников. Его создание стало результатом тесного сотрудничества с Министерством культуры РФ и местными властями.