Крупнейшую библиотеку Санкт-Петербурга переведут на российскую версию Linux

В 2021 году в рамках реставрации основного филиала в Санкт-Петербурге был построен и оборудован единый центр обработки данных для библиотек города. Наряду с ЦОДом здание оснастили новым оборудованием, включая системы хранения, шкафы, станции транспортировки, сортировки и самообслуживания книг, системы бронирования и выдачи книг, видеонаблюдения, контроля доступа и многое другое.

Также была внедрена система идентификации пользователей на основе распознавания лиц. В 2023 году началась реализация программы модернизации публичных библиотек города, финансовую поддержку которой оказывает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Сотрудники библиотеки изучили имеющийся на рынке спектр ИТ-продуктов, отвечающих не только потребностям их организации, но и библиотечной корпорации. После консультаций со специалистами они остановили свой выбор на ОС Astra Linux и средствах виртуализации «Брест» компании, решив внедрить программное решение одного поставщика, чтобы упростить его дальнейшую эксплуатацию и поддержку.