Крупнейшую библиотеку Санкт-Петербурга переведут на российскую версию Linux

Крупнейшую библиотеку Санкт-Петербурга переведут на российскую версию LinuxРаботы по реставрации продолжаются
ГК «Астра» объявила о поставке лицензий на защищенную операционную систему Astra Linux Special Edition и программный комплекс «Средства виртуализации «Брест» Центральной городской публичной библиотеке имени В.В.Маяковского (ЦГПБ) в Санкт-Петербурге.
В 2021 году в рамках реставрации основного филиала в Санкт-Петербурге был построен и оборудован единый центр обработки данных для библиотек города. Наряду с ЦОДом здание оснастили новым оборудованием, включая системы хранения, шкафы, станции транспортировки, сортировки и самообслуживания книг, системы бронирования и выдачи книг, видеонаблюдения, контроля доступа и многое другое.
Также была внедрена система идентификации пользователей на основе распознавания лиц. В 2023 году началась реализация программы модернизации публичных библиотек города, финансовую поддержку которой оказывает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Сотрудники библиотеки изучили имеющийся на рынке спектр ИТ-продуктов, отвечающих не только потребностям их организации, но и библиотечной корпорации. После консультаций со специалистами они остановили свой выбор на ОС Astra Linux и средствах виртуализации «Брест» компании, решив внедрить программное решение одного поставщика, чтобы упростить его дальнейшую эксплуатацию и поддержку.