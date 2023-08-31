Крупнейшую инфекционную больницу России достроят до конца года

Строительство вышло на финальную стадию, готовность крупнейшей инфекционной больницы составляет 98%. «До конца года мы закончим здесь все работы», – добавил он.

В новый комплекс входит три корпуса, их площадь составляет 96,5 тыс. кв. м. Корпуса объединены подземным пространством и надземными переходами, что позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

На данный момент, ведутся работы по наладке инженерных систем. Территория больницы уже благоустроили. Комплекс будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, появятся передвижные рентген-аппараты и многое другое, что позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к перемещению пациентов в другие стационары, пояснил Загрутдинов