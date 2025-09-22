Крупную дорогу-дублёр МКАД в Подмосковье завершат в начале 2026 года

Крупную дорогу-дублёр МКАД в Подмосковье завершат в начале 2026 годаОна свяжет пять федеральных трасс и разгрузит дороги
© Пресс-служба Губернатора Московской области / Сергей Хакимов
Протяжённость нового отрезка составила 2,3 километра. Здесь построили два путепровода и развязки для удобного съезда и заезда. До конца 2025 года планируется завершить движение по основным участкам дороги. В декабре рабочие собираются закончить отрезок от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе, который соединит уже построенные части трассы, пишет 360.ru.
Следующий запуск ожидается осенью: будет открыт трёхкилометровый участок от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Он обеспечит движение в обход поселка Октябрьский. Готовность работ на этом направлении оценивается в 70%.
По словам губернатора Андрея Воробьёва, в первом квартале 2026 года планируется сдать последний сложный участок, где проходит множество инженерных коммуникаций. Это позволит завершить строительство всей магистрали.
Южно-Лыткаринская дорога будет иметь от четырёх до шести полос, её общая протяжённость составит около 45 километров. На трассе построят 11 развязок, 27 путепроводов и 10 мостов. Она пройдёт через четыре округа области: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху.
После полного ввода дорога соединит федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». Ожидается, что это снизит нагрузку на восточную часть МКАД примерно на треть, улучшив транспортную ситуацию в регионе и ускорив поездки к аэропорту Домодедово почти в два с половиной раза.