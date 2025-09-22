Крупную дорогу-дублёр МКАД в Подмосковье завершат в начале 2026 года

Протяжённость нового отрезка составила 2,3 километра. Здесь построили два путепровода и развязки для удобного съезда и заезда. До конца 2025 года планируется завершить движение по основным участкам дороги. В декабре рабочие собираются закончить отрезок от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе, который соединит уже построенные части трассы, пишет 360.ru.

Следующий запуск ожидается осенью: будет открыт трёхкилометровый участок от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Он обеспечит движение в обход поселка Октябрьский. Готовность работ на этом направлении оценивается в 70%.