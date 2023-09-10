Куда потратить полученные за электронное голосование в Москве баллы

Куда потратить полученные за электронное голосование в Москве баллыИ за что их дают
Жители Москвы, участвующие в электронном голосовании на выборах мэра и муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), могу выиграть баллы в программе «Миллион призов». Подробности о том, как можно использовать эти баллы, были представлены на официальном сайте Мэра Москвы. Краткой сводкой поделилась Лента.ру.
Для участия в акции #ВыбираемВместе2023 необходимо проголосовать онлайн на портале mos.ru или через терминал на избирательном участке с 8 по 10 сентября. Граждане могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл = один рубль. Впервые голосующие электронным способом гарантированно получают одну тысячу призовых баллов.
Выигранные баллы можно потратить в различных заведениях Москвы, полностью или частично оплатив счета в ресторанах, сэкономив на посещении театров и музеев, воспользовавшись льготами в аптеках и магазинах, пополнив транспортную карту «Тройка» или поддержав благотворительные организации.
Акцию поддержали 50 учреждений культуры, более 80 проверенных благотворительных организаций и объединений, работающих на благо общества. Кроме того, к акции присоединились около 30 предприятий общественного питания, и этот список будет расти. В общей сложности кампания #ВыбираемВместе2023 насчитывает более 240 партнеров.