Курчатовский институт и Газпром создадут подводный атомный газовоз

Это будет подледный челнок для Северного морского пути, который сможет двигаться под водой, а также всплывать при необходимости. Уникальность проекта в том, что газовоз может быть беспилотным, если удастся создать необслуживаемый реактор. Главной задачей будет безопасность, так как судно будет работать в безлюдных зонах и под водой.

Проект предполагает использование водо-водяного ядерного реактора «РИТМ-200» и грузоподъемность до 180 тысяч тонн. Судно будет двигаться на глубине 100−150 метров и сможет перемещаться над водой в припортовых районах.