Курчатовский институт разработает нейроморфные сенсоры для ИИ

Российский научный фонд будет ежегодно выделять по 100 миллионов рублей на эти исследования. Работы проводятся под руководством заместителя директора Курчатовского НБИКС-центра Вячеслава Демина.

В рамках проекта планируется создать прототип программно-аппаратного комплекса на базе отечественного нейропроцессора «Алтай». Также будут разрабатываться алгоритмы для анализа данных и технологии на основе мемристоров — резисторов с эффектом памяти.

Эти разработки направлены на создание систем потоковой обработки данных и эффективных решений для работы нейросетей. Квалифицированным заказчиком проекта выступает «Лаборатория Касперского».

Проект может быть продлен еще на три года после завершения основного этапа работ.