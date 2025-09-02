Курчатовский институт разработает нейроморфные сенсоры для ИИ

Опубликовано 02 сентября 2025, 23:531 мин.
Курчатовский институт разработает нейроморфные сенсоры для ИИНа проект выделят по 100 млн рублей ежегодно
Курчатовский институт стал победителем конкурса грантов памяти академика Велихова и получит финансирование на разработку аналоговых нейроморфных сенсоров и вычислительных систем. Проект рассчитан на решение задач искусственного интеллекта (ИИ) и будет реализовываться с 2025 по 2029 год.
Российский научный фонд будет ежегодно выделять по 100 миллионов рублей на эти исследования. Работы проводятся под руководством заместителя директора Курчатовского НБИКС-центра Вячеслава Демина.
В рамках проекта планируется создать прототип программно-аппаратного комплекса на базе отечественного нейропроцессора «Алтай». Также будут разрабатываться алгоритмы для анализа данных и технологии на основе мемристоров — резисторов с эффектом памяти.
Эти разработки направлены на создание систем потоковой обработки данных и эффективных решений для работы нейросетей. Квалифицированным заказчиком проекта выступает «Лаборатория Касперского».
Проект может быть продлен еще на три года после завершения основного этапа работ.