Курчатовский институт разработал метод оздоровления почвы для виноградников

Проблема возникает из-за распространения саженцев, часто содержащих вирусы табачной мозаики, краснухи или бактериального рака. Патогены сохраняются в почве годами через микроскопических червей. Традиционно требовался перерыв в 4−5 лет перед новой высадкой, но теперь период восстановления сокращен до трех лет.

Разработка позволяет не только бороться с заболеваниями, но и сохранять плодородие почвы. Это увеличивает жизненный цикл виноградников с 5−7 до 40−50 лет. Метод планируют применять на виноградниках по всей России для снижения рисков потери урожая.