Курчатовский институт разработал метод оздоровления почвы для виноградников

Опубликовано 21 ноября 2025, 23:371 мин.
Курчатовский институт разработал метод оздоровления почвы для виноградниковТехнология борется с вирусами, сохраняя плодородие земли
Специалисты Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» создали технологию восстановления почвы, зараженной вирусами, опасными для винограда. Метод использует органические препараты и высадку люцерны с горчицей, которые нейтрализуют патогенную микрофлору.
Проблема возникает из-за распространения саженцев, часто содержащих вирусы табачной мозаики, краснухи или бактериального рака. Патогены сохраняются в почве годами через микроскопических червей. Традиционно требовался перерыв в 4−5 лет перед новой высадкой, но теперь период восстановления сокращен до трех лет.
Разработка позволяет не только бороться с заболеваниями, но и сохранять плодородие почвы. Это увеличивает жизненный цикл виноградников с 5−7 до 40−50 лет. Метод планируют применять на виноградниках по всей России для снижения рисков потери урожая.