«Курчатовский институт» займется модернизацией своего синхротрона

Опубликовано 18 декабря 2024, 19:391 мин.
«Курчатовский институт» займется модернизацией своего синхротронаПланируемое обновление увеличит яркость и число станций до 20
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сообщил о планах модернизации своего уникального источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов». Работы начнутся в 2027 году с целью увеличения яркости установки и расширения числа исследовательских станций.
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По словам вице-президента института Александра Благова, основной задачей модернизации является существенное увеличение яркости установки, что позволит продлить время жизни пучка и повысить его эффективность почти в 10 раз. Также будет значительно расширен функционал самой установки. Число исследовательских станций увеличится с 14 до 20, что откроет новые возможности для научных экспериментов.
В этом году институт подписал крупный контракт на изготовление всех необходимых систем и строительство части здания для модернизации, отметил Благов.