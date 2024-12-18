«Курчатовский институт» займется модернизацией своего синхротрона

По словам вице-президента института Александра Благова, основной задачей модернизации является существенное увеличение яркости установки, что позволит продлить время жизни пучка и повысить его эффективность почти в 10 раз. Также будет значительно расширен функционал самой установки. Число исследовательских станций увеличится с 14 до 20, что откроет новые возможности для научных экспериментов.

В этом году институт подписал крупный контракт на изготовление всех необходимых систем и строительство части здания для модернизации, отметил Благов.