Курский завод нарастил выпуск автомобильных аккумуляторов

Опубликовано 08 августа 2026, 14:341 мин.
Курский завод нарастил выпуск автомобильных аккумуляторовИнвестиции в проект превысили 380 млн рублей
В Фонде развития промышленности (ФРП) сообщили, что Курский аккумуляторный завод (КАЗ) увеличивает мощности по выпуску стартерных батарей на 20%. После выхода предприятия на полную мощность объем производства вырастет с 1,5 до 1,8 млн аккумуляторов в год.
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На расширение производства направили более 380 млн рублей, из которых 300 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в форме льготного займа. Уровень локализации продукции составляет 100%.
Помимо основного выпуска, предприятие сможет ежегодно производить до 300 тыс. премиальных батарей с номинальной емкостью от 50 до 110 Ач. Аккумуляторы используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового оборудования автомобилей, отметили в Фонде.
Продукцию Курского аккумуляторного завода поставляют на конвейеры КАМАЗа, «Урала», Минского завода колесных тягачей и других производителей.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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