Курский завод нарастил выпуск автомобильных аккумуляторов

На расширение производства направили более 380 млн рублей, из которых 300 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в форме льготного займа. Уровень локализации продукции составляет 100%.

Помимо основного выпуска, предприятие сможет ежегодно производить до 300 тыс. премиальных батарей с номинальной емкостью от 50 до 110 Ач. Аккумуляторы используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового оборудования автомобилей, отметили в Фонде.

Продукцию Курского аккумуляторного завода поставляют на конвейеры КАМАЗа, «Урала», Минского завода колесных тягачей и других производителей.