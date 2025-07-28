Квантовый алгоритм из Иннополиса поможет сократить пробки на дорогах

Для тестирования специалисты создали цифровую модель дорожной сети, используя карту города Алматы. Алгоритм анализировал загруженные участки и искал наиболее эффективные варианты распределения автомобильного потока.

Разработка показала высокую эффективность: при 500 автомобилях алгоритм снизил нагрузку на дороги на 62%. Для сравнения, гибридный классический метод дал лишь 7% улучшения. При этом квантовая система обрабатывает данные в среднем за 0,2 секунды, что примерно в 15 раз быстрее традиционного подхода.

В основе работы — принцип параллельной обработки данных, который отличает квантовые вычисления от классических. Чтобы обойти ограничения мощности квантовых процессоров, команда предложила разбивать общую задачу на более мелкие и решать их по частям. Это позволило ускорить процесс и обойти технические ограничения.

Ранее подобные технологии уже пробовали использовать в экспериментах компании Volkswagen, но там применяли гибридную модель, которая не обеспечивала нужной точности и скорости. В Иннополисе предложили иной путь, позволивший достичь значительно лучших результатов.