Лаборатория ИИ для периферийных вычислений появилась в Томске

Лаборатория создана при поддержке компании «ХайТэк», которая предоставит аппаратные решения LinQ. ТГУ обеспечивает исследовательские компетенции, вычислительные мощности и связь с индустрией. Также планируется активное вовлечение студентов и молодых учёных.

В открытии принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что вуз сохранил лидерство в программе «Приоритет 2030».