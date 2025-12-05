В России
Опубликовано 05 декабря 2025, 22:10
Лаборатория ИИ для периферийных вычислений появилась в Томске

Для разработок предоставлен доступ к отечественному нейроускорителю
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что начала работу новая лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Ее специализацией являются технологии периферийных вычислений с использованием российского нейросетевого ускорителя.
Лаборатория создана при поддержке компании «ХайТэк», которая предоставит аппаратные решения LinQ. ТГУ обеспечивает исследовательские компетенции, вычислительные мощности и связь с индустрией. Также планируется активное вовлечение студентов и молодых учёных.

В открытии принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что вуз сохранил лидерство в программе «Приоритет 2030».