Лаборатория искусственного интеллекта появится в Якутске

В пресс-службе добавили, что лаборатория будет заниматься решением социально значимых задач, таких как климатические изменения, здравоохранение, безопасность и социально-гуманитарные технологии. Важным аспектом будет тесное взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями региона. Проект также направлен на популяризацию и внедрение технологий искусственного интеллекта в различных сферах.

Согласно заявлению Айсена Николаева, сотрудничество с Сбербанком, лидером в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, является важным шагом в направлении развития новой лаборатории. Герман Греф подчеркнул, что создание лаборатории в Якутске - это важный этап цифровизации страны, а проект будет ориентирован на актуальные потребности региона.