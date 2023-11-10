Лаборатория искусственного интеллекта появится в Якутске

Лаборатория искусственного интеллекта появится в ЯкутскеВ сотрудничестве со Сбербанком
В пресс-службе правительства Якутии сообщили, что в Якутске создадут лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) в рамках сотрудничества между Якутией, Сбербанком и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ). Меморандум о сотрудничестве был подписан главой региона Айсеном Николаевым, президентом Сбербанка Германом Грефом и ректором СВФУ Анатолием Николаевым, пишет ТАСС.
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В пресс-службе добавили, что лаборатория будет заниматься решением социально значимых задач, таких как климатические изменения, здравоохранение, безопасность и социально-гуманитарные технологии. Важным аспектом будет тесное взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями региона. Проект также направлен на популяризацию и внедрение технологий искусственного интеллекта в различных сферах.
Согласно заявлению Айсена Николаева, сотрудничество с Сбербанком, лидером в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, является важным шагом в направлении развития новой лаборатории. Герман Греф подчеркнул, что создание лаборатории в Якутске - это важный этап цифровизации страны, а проект будет ориентирован на актуальные потребности региона.