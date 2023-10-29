«Лаборатория Касперского» разработала чипы для моделирования работы мозга

Эти чипы, разработанные экспертами компании, могут решать задачи, которые ранее были недоступны для обычных графических чипов, такие как анализ стекающих по окну капель дождя или мельчайших песчинок, и это всё с минимальным энергопотреблением.

По словам Андрея Лаврентьева, новые нейроморфные чипы имеют два ключевых преимущества. Во-первых, они экономят энергию в разы больше, чем обычные графические чипы. Нейроморфный чип, содержащий 8 тысяч нейронов, потребляет всего 4 милливатта, в то время как мозг человека с его 90 миллиардами нейронов расходует 20 ватт. Это значит, что нейроморфные чипы способны выполнять вычисления тысячи раз более энергоэффективно, чем обычные графические чипы, что делает их идеальным выбором для беспилотных дронов и роботов.

Во-вторых, нейроморфные чипы обладают выдающейся скоростью. В сочетании с нейроморфными камерами они способны обрабатывать 1250 кадров в секунду, что делает их идеальными для анализа быстро движущихся объектов, таких как капли дождя или песчинки, добавил Лаврентьев.

Новые нейроморфные чипы предоставляют широкий спектр применения, от использования в промышленности для напыления пленок до использования в камерах контроля трафика на дорогах.