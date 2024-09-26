«Лаборатория Касперского» разработала новый межсетевой экран

Опубликовано 26 сентября 2024, 17:541 мин.
«Лаборатория Касперского» разработала новый межсетевой экранПродукт обеспечит высокую защиту от киберугроз
«Лаборатория Касперского» анонсировала бета-версию нового межсетевого экрана Kaspersky NGFW на конференции в Сочи. Этот продукт, представляющий собой встроенную защитную сетевую платформу, нацелен на защиту сетевой инфраструктуры от разнообразных киберугроз.
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Kaspersky NGFW является продолжением традиционных фаерволов, существующих с 1980-х годов, и обеспечивает защиту не только от внешних атак, таких как фишинг и кибератаки, но и контролирует передачу данных, блокируя подозрительный трафик.
Специалисты компании подчеркивают, что технологии, применяемые в NGFW, обеспечивают высокую точность фильтрации угроз. Продукт отслеживает состояние активных соединений и принимает решения о защите на основе контекста трафика, что позволяет исключить сессии как потенциальные векторы атак. Таким образом, Kaspersky NGFW нацелен на создание более безопасной сетевой среды для пользователей.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева