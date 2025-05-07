«Лаборатория Касперского» увеличит инвестиции в развитие

Как отметил директор по работе с корпоративным бизнесом Тимур Биячуев, компания развивает решения для управления уязвимостями и рисками, видя в этом перспективный сектор. Также усиливается фокус на облачные технологии — спрос на защиту гибридных и частных облаков растет среди международных клиентов.

«Лаборатория Касперского» продолжает использовать стратегию поглощений (M&A) для расширения продуктовой линейки. Ранее приобретенные решения, например для защиты распределенных сетей и контейнерной безопасности, уже интегрированы в портфель. По словам Биячуева, рынок корпоративной кибербезопасности остается «голубым океаном» с множеством ниш, и выбор приоритетов — ключевая задача.

Точные суммы инвестиций не раскрываются, но в компании подчеркивают: объемы финансирования значительны и увеличиваются ежегодно.