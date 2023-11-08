Лабораторию интернета вещей открыли в кампусе мирового уровня в Челябинске

Студенты, работая в лаборатории, будут получать знания о процессе разработки и производства микроэлектроники. Директор inSmart, Алексей Усков, подчеркнул важность того, что студенты будут знакомы с производством на предприятиях, что облегчит им адаптацию после окончания университета.

По словам Ирины Гехт, оборудование в лаборатории inSmart доступно обычно только на крупных предприятиях. Это событие поможет укрепить позиции России в области микроэлектроники и импортоопережение. Кроме того, в кампусе планируется создать более 40 подобных лабораторий. Открытие кампуса ожидается к концу 2025 года.