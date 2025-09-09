Лабораторный комплекс в «Сириусе» достроят к 2026 году

После завершения работ общая площадь комплекса увеличится на 8,7 тысячи квадратных метров. В составе второй очереди появится более 100 лабораторий общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров, включая ресурсный центр доклинических исследований. Также будет создана инфраструктура для работ в области палеогенетики, тонкого химического синтеза и экологии.

Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Её площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На оснащение лабораторий оборудованием было направлено 2,8 миллиарда рублей.