Лабораторный комплекс в «Сириусе» достроят к 2026 году

Лабораторный комплекс в «Сириусе» достроят к 2026 годуПлощадь объекта увеличится на 8,7 тысячи квадратных метров
Строительство второй очереди лабораторного комплекса Научно-технологического университета «Сириус» планируется завершить в середине 2026 года. Об этом сообщили в медиадоме «Сириус». Новые помещения предназначены для исследований в области наук о жизни.
После завершения работ общая площадь комплекса увеличится на 8,7 тысячи квадратных метров. В составе второй очереди появится более 100 лабораторий общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров, включая ресурсный центр доклинических исследований. Также будет создана инфраструктура для работ в области палеогенетики, тонкого химического синтеза и экологии.
Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Её площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров. На оснащение лабораторий оборудованием было направлено 2,8 миллиарда рублей.