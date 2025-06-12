В России
Опубликовано 12 июня 2025, 15:50
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Lada Iskra получила четыре звезды в краш-тесте по методике ARCAP

Высокую прочность кузова
Новый приподнятый универсал Lada Iskra SW Cross успешно прошел жесткие испытания на безопасность по методике ARCAP, разработанной экспертами «Авторевю». Автомобиль получил максимальные четыре звезды, повторив результат седана Lada Vesta.
Lada Iskra получила четыре звезды в краш-тесте по методике ARCAP
© АВТОВАЗ

Краш-тесты проводились при скорости 64,5 км/ч — на 8 км/ч выше требований российского законодательства. Это увеличило энергию удара на 30−35%, что делает испытания значительно сложнее. При столкновении все системы безопасности сработали корректно: зоны деформации кузова поглотили удар, а подушки безопасности защитили манекены.

Всего в процессе разработки Lada Iskra было проведено 84 краш-теста. Официальные сертификационные испытания, включавшие фронтальный, боковой удары и наезд сзади, модель также прошла успешно.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что Iskra не только соответствует всем нормативным требованиям, но и имеет значительный запас прочности. Это подтверждают данные с датчиков манекенов, которые показали высокий или достаточный уровень защиты во всех тестах.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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