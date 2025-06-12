Lada Iskra получила четыре звезды в краш-тесте по методике ARCAP

Краш-тесты проводились при скорости 64,5 км/ч — на 8 км/ч выше требований российского законодательства. Это увеличило энергию удара на 30−35%, что делает испытания значительно сложнее. При столкновении все системы безопасности сработали корректно: зоны деформации кузова поглотили удар, а подушки безопасности защитили манекены.

Всего в процессе разработки Lada Iskra было проведено 84 краш-теста. Официальные сертификационные испытания, включавшие фронтальный, боковой удары и наезд сзади, модель также прошла успешно.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что Iskra не только соответствует всем нормативным требованиям, но и имеет значительный запас прочности. Это подтверждают данные с датчиков манекенов, которые показали высокий или достаточный уровень защиты во всех тестах.