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В России
Опубликовано 04 июня 2024, 15:53
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Лазерное «залечивание» повысит прочность материалов

Для промышленности
Учёные из Университета МИСИС и Китая разработали метод лазерной обработки, который может увеличить прочность материалов для авиакосмической, атомной и медицинской промышленности более чем в два раза.
Лазерное «залечивание» повысит прочность материалов

© Ferra.ru

Новый метод основан на использовании коротких лазерных импульсов, которые создают высокотемпературное газопламенное облако, повышая пластичность материала. Затем ударная волна «заливает» дефектные области, делая материал более прочным и устойчивым.

Преимущество метода заключается в его избирательности, он воздействует только на поврежденные участки, не затрагивая остальную часть материала. Такой подход также делает материал менее хрупким и более долговечным.

Эта технология имеет широкий потенциал применения в различных отраслях промышленности, где требуются надежные материалы. Сотрудничество между учеными России и Китая становится всё более активным и продуктивным, что способствует развитию высоких технологий в обеих странах.