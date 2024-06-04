Лазерное «залечивание» повысит прочность материалов

Новый метод основан на использовании коротких лазерных импульсов, которые создают высокотемпературное газопламенное облако, повышая пластичность материала. Затем ударная волна «заливает» дефектные области, делая материал более прочным и устойчивым.

Преимущество метода заключается в его избирательности, он воздействует только на поврежденные участки, не затрагивая остальную часть материала. Такой подход также делает материал менее хрупким и более долговечным.

Эта технология имеет широкий потенциал применения в различных отраслях промышленности, где требуются надежные материалы. Сотрудничество между учеными России и Китая становится всё более активным и продуктивным, что способствует развитию высоких технологий в обеих странах.