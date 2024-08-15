Лазерный комплекс «Росатома» впервые применили для демонтажа кранов в Кургане

Опубликовано 15 августа 2024, 19:35
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Лазерный комплекс «Росатома» впервые применили для демонтажа кранов в КурганеНа ТЭЦ
Мобильный лазерный комплекс (МЛК), разработанный одним из институтов Научного дивизиона госкорпорации «Росатом», впервые использовали для демонтажа высотных металлоконструкций на ТЭЦ в Кургане. Лазерный комплекс применили для разрезки несущих опор двух кранов-перегружателей высотой до 40 метров и грузоподъемностью до 32 тонн.
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Работы по лазерной фрагментации прошли на угольном складе Курганской ТЭЦ, где сложность заключалась в близком расположении конструкций к складской инфраструктуре. Специалисты «Росатома» использовали метод дистанционной лазерной резки, что позволило провести демонтаж с высокой точностью и соблюдением всех требований безопасности.
Директор АО «Наука и инновации» Кирилл Ильин отметил, что МЛК также может использоваться для подводной резки, ликвидации техногенных аварий и других специальных задач. Операции выполнялись на расстоянии до 100 метров от объекта, обеспечивая безопасность персонала и оборудования.