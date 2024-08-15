Лазерный комплекс «Росатома» впервые применили для демонтажа кранов в Кургане

Работы по лазерной фрагментации прошли на угольном складе Курганской ТЭЦ, где сложность заключалась в близком расположении конструкций к складской инфраструктуре. Специалисты «Росатома» использовали метод дистанционной лазерной резки, что позволило провести демонтаж с высокой точностью и соблюдением всех требований безопасности.

Директор АО «Наука и инновации» Кирилл Ильин отметил, что МЛК также может использоваться для подводной резки, ликвидации техногенных аварий и других специальных задач. Операции выполнялись на расстоянии до 100 метров от объекта, обеспечивая безопасность персонала и оборудования.