Лазерный прибор от ЛЭТИ заменит рентген в стоматологии

Прибор работает на основе полупроводниковых лазеров с длинами волн около 400 и 650 нанометров. Они вызывают свечение тканей зуба, позволяя обнаружить даже скрытые повреждения, незаметные при обычном осмотре. Данные передаются на компьютер, где программа анализирует состояние эмали и дентина.

По словам профессора ЛЭТИ Андрея Ухова, устройство компактное и простое в использовании. В отличие от рентгена, оно не имеет противопоказаний и может применяться прямо в кресле стоматолога.

Кариес — одно из самых распространённых стоматологических заболеваний, и его ранняя диагностика важна для успешного лечения.