В России
16:53, 10 декабря 2023
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"Ленфильм" представит первый фильм об истории авиаучетов морских млекопитающих

В 2024 году

Петербургская киностудия "Ленфильм" в 2024 году представит документальный фильм о истории авиаисследований в России. Этот фильм расскажет о важности авиаучетов, необходимых для изучения морских млекопитающих, включая каспийскую нерпу, пишет ТАСС.

"Ленфильм" представит первый фильм об истории авиаучетов морских млекопитающих

© Ferra.ru

Анна Субботина из международного экологического фонда "Чистые моря" сообщила, что фильм будет освещать историю и перспективы авиаучетов в России. Этот метод исследований становится все более востребованным и эффективным, особенно в сложных условиях.

Один из ключевых моментов фильма будет посвящен проекту "Душа Каспия", охватывающему изучение и спасение каспийского тюленя. Благодаря авиационным методам учета удалось обнаружить залежку каспийского тюленя на острове Малый Жемчужный, что стало важным шагом в его спасении.

Фильм также проложит исторический путь авиаисследований, начиная с времен Советского Союза до современных беспилотных летательных аппаратов, которые широко используются в научных исследованиях в настоящее время.

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