"Ленфильм" представит первый фильм об истории авиаучетов морских млекопитающих

Анна Субботина из международного экологического фонда "Чистые моря" сообщила, что фильм будет освещать историю и перспективы авиаучетов в России. Этот метод исследований становится все более востребованным и эффективным, особенно в сложных условиях.

Один из ключевых моментов фильма будет посвящен проекту "Душа Каспия", охватывающему изучение и спасение каспийского тюленя. Благодаря авиационным методам учета удалось обнаружить залежку каспийского тюленя на острове Малый Жемчужный, что стало важным шагом в его спасении.

Фильм также проложит исторический путь авиаисследований, начиная с времен Советского Союза до современных беспилотных летательных аппаратов, которые широко используются в научных исследованиях в настоящее время.